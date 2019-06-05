Крым дороже заграницы: ценник ЮБК превышает турецкий в 2 -3 раза

Отели Крыма в текущем сезоне оказались дороже, чем в туристических городах зарубежья. Об этом заявляют представители турфирм и сервисов онлайн-бронирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце апреля министр курортов и туризма республики Вадим Волченко заявил, что средняя стоимость размещения на период майских праздников сократилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правда, признал чиновник, произошло это за счет отелей категории «5 звезд» (падение на 11,7%) и малых отелей (минус 13%).

Цены на высокий сезон, по словам министра, «подрезали» на 8%.

На деле стоимость размещения в крымских отелях оказалась выше, чем в аналогичных туристических центрах за границей.

Согласно анализу бронирований на период с 1 июня по 31 августа 2019 года, проведенному сервисом Ostrovok.ru, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты (6 тыс. рублей) обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье: 6 тысяч против 2 тысяч. Цена аналогичного номера в Ялте будет выше на 38%, чем в итальянском Римини (6,8 тыс и 4,9 тыс соответственно).

Среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте, отмечают «Известия»: здесь стоимость отеля категории «три звезды» составляет 6,8 тыс рублей в сутки, категории «четыре звезды» –– 11 тыс рублей. Несколько дешевле гостиницы в Алуште: ночь в отеле категории «три звезды» в этом городе обойдется в 6 тыс рублей, а в четырехзвездочной гостинице –– 8,7 тыс рублей. В Судаке средняя цена номера в трехзведочной гостинице составляет 3 тыс рублей. В Симферополе, который является для туристов в основном транзитным городом, – 2,2 тыс рублей.

Сотрудники он-лайн сервиса Level.Travel сравнили цены на пакетные туры на лето в Алушту и Аланью: речь шла о поездке на двоих на семь дней с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с питанием. В итоге самый дешевый тур по таким параметрам в Алушту сейчас обойдется туристам в 44,4 тыс. рублей, аналогичный тур в Аланью – 24,9 тыс. рублей. Иными словами, минимальная цена отдыха на российском курорте на 78% выше.

Высокие цены на крымские отели эксперты объясняют отсутствием жесткой конкуренции, что позволяет удерживать стоимость услуг на желаемом уровне.

«Турецкие отельеры, ориентируясь на стабильно высокий спрос, из года в год расширяют номерной фонд и поддерживают доступные цены, рассчитывая на гарантированную заполняемость, – цитируют «Известия» директора по маркетингу Level.Travel Евгения Гинзбурга. – Российский же гостиничный бизнес избалован высоким спросом на размещение при очень ограниченном номерном фонде. В этом году отельеры ждут такого же наплыва туристов и заранее повышают цены. Но они рискуют тем, что россияне начнут активнее переключаться на зарубежные курорты».

То, что в текущем сезоне номера в гостиницах на российском черноморском побережье действительно дороже, чем, к примеру, в Турции, подтверждают и в Российской гостиничной ассоциации: «Государство должно обратить внимание на эту ситуацию, – заявил руководитель ассоциации Геннадий Ламшин. – Другой вопрос – как именно».

Отельеры заявляют, что повышают стоимость услуг не просто так: на это влияет много факторов, например, подорожание коммунальных услуг. Свою лепту внесло и повышение ставки НДС.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.06.19

США пожаловались на «безответственный» перехват своего самолета российским Су-35. / Три «медведя», яхта и КПСС: севастопольские единороссы изощряются в политической хитрости. / «Мы хотим всё закончить» – Зеленский пригрозил полным миром в Минске. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»