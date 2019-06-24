Крым вновь переплюнул по стоимости отдыха зарубежные курорты

Крым по дороговизне отдыха этим летом превзошел Турцию, Болгарию, Грузию, Грецию, Черногорию и Кипр. Такие выводы сделали эксперты сервис бронирования Aviasales, сравнив минимальный бюджет отдыха в Крыму и за рубежом. Данные исследования приводит РИА «Новости»

Стоимость самого дешевого отдыха на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей. Эта цена включает стоимость авиабилетов и недельного проживания в трехзвездочном отеле. При этом, как отмечают эксперты, в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть менее чем за 50 тысяч рублей.

Так, цена путевки в турецкую Анталью составит 31 892 рубля, в грузинский Батуми – 36 798 рублей, в болгарский Бургас – 41 126 рублей, в греческие Салоники – 44 788 рублей. Отдых в черногорской Будве обойдется в 45 127 рублей, в кипрском Полисе – в 47 416 рублей. Таким образом, экономия на пакетном туре составит от 11 до 40%.

Как сообщал «Новый День», в начале июня сервис Ostrovok.ru, проанализировав бронирования на период с 1 июня по 31 августа 2019 года, выяснил, что ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье: 6 тысяч против 2 тысяч. Цена аналогичного номера в Ялте будет выше на 38%, чем в итальянском Римини (6,8 тыс и 4,9 тыс соответственно).

Специалисты он-лайн сервиса Level.Travel сравнили цены на путевки на лето в Алушту и Аланью: речь шла о поездке на двоих на семь дней с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле с питанием. В итоге самый дешевый тур по таким параметрам в Алушту обойдется туристам в 44,4 тыс. рублей, аналогичный тур в Аланью – 24,9 тыс. рублей. Другими словами, минимальная цена отдыха на российском курорте на 78% выше.

Высокие цены на крымские отели эксперты объясняют отсутствием жесткой конкуренции, что позволяет удерживать стоимость услуг на желаемом уровне.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 24.06.19

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