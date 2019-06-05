Эпидемия клептомании: с улиц Феодосии массово исчезают канализационные люки и цветы

В Феодосии нещадно воруют с улиц крышки канализационных люков и цветы. Об этом заявил директор МБУ «Городское благоустройство» Олег Меснянкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», масштабы воровства столь велики, что у

города не хватает ни денег, ни людей для своевременного закрытия канализационных колодцев новыми люками.

Плюс ко всему кто-то повадился бить белые плафоны фонарей, установленных в районе цветомузыкального фонтана: только за последний месяц разбито 6, причем один – на текущей неделе.

Канализационные колодцы без люков на темных улицах представляют серьезную опасность. И не только в Феодосии: случаи, когда люди из-за отсутствия освещения попадают в открытые люки и что-нибудь себе ломают происходят в Крыму ежегодно.

Еще одна проблема Феодосии – похищение цветов: однолетники, высаженные на клумбах и в вазонах, не только рвут, но и выкапывают с корнем.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 05.06.19

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