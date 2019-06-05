Россия объявила в розыск главу женской сотни Майдана

Российский суд объявил в международный розыск и приговорил к заочному аресту активистку и руководительницу «женской сотни» Евромайдана Ирму Крат.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Обвинение украинской националистке предъявлено за нападение на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.

«Следствием установлено, что к этим нападениям причастна гражданка Украины Ирма Крат. Она объявлена в международный розыск, и сегодня заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Пресс-служба Следкома отмечает, что обвиняемая вместе с группой нескольких злоумышленников совершала нападения на посольство РФ в Киеве с 5 по 10 марта 2016 года, прекрасно осознавая, что здание находится под междунароной правовой защитой.

Дело расследуется по статье УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».

Напомним, в октябре прошлого года полиция Москвы задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, находившегося в официальном розыске правоохранительными органами РФ за нападение на российское посольство в Киеве летом 2014 года.

Во время погрома толпой националистов посольства РФ в Киеве 14 июня 2014 года, он бросил камень в здание российского учреждения.

Как сообщал «Новый День», ранее Следком РФ возбудил уголовные дела по факту нескольких нападений на посольство Российской Федерации в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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