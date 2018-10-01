В Москве схвачен украинский экс-министр за погром российского посольства в Киеве

Полиция Москвы задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, находившегося в официальном розыске правоохранительными органами РФ за нападение на российское посольство в Киеве летом 2014 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в столичных органах сообщило Агентство городских новостей «Москва».

«В пятницу, 28 сентября, сотрудники полиции в Басманном районе Москвы задержали 50-летнего гражданина Украины Н.Рудьковского, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста», – цитирует собеседника агентство.

Активист первого майдана Николай Рудьковский занимал пост министра транспорта и связи Украины при президенте Викторе Ющенко.

Во время погрома толпой националистов посольства РФ в Киеве 14 июня 2014 года, он бросил камень в здание российского учреждения.

Как сообщал «Новый День», 30 октября Следком РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство Российской Федерации в Киеве. Об этом тогда сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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