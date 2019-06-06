Украинские компании требуют миллиарды долларов за крымские активы

Несколько миллиардов долларов США планируют отсудить у России компании и граждане Украины за потерю крымских активов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин.

По словам чиновника, в Гаагский арбитраж подано более 10 исков, основанных на соглашении 1998 года между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Заявители требуют от Российской Федерации возмещения стоимости имущества, якобы утраченного такими лицами. Сумма заявленных требований является существенной, измеряется несколькими миллиардами долларов США», – отметил Гальперин.

В Минюсте считают, что у России есть хорошие шансы отстоять свои интересы при условии, что споры будут рассматриваться беспристрастно, на основании юридических аргументов.

«Даже не юристу очевидно, что любые потенциальные заявления украинских лиц о нарушении их прав в Крыму могут подпадать под действие соглашения между Российской Федерации и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций только в том случае, если Украина и сами эти лица признают суверенитет России над Крымом. Украина тогда должна признать своих инвесторов в Крыму иностранными, – подчеркнул замминистра. – Это ключевое условие. Сейчас компании и физические лица занимают противоречивую позицию, которая не имеет под собой правового основания, когда, с одной стороны, они рассчитывают на защиту, а с другой – пытаются обойти вопрос о суверенитете над Крымским полуостровом.

Также мы хорошо знаем, в каком плачевном состоянии находились те или иные крымские предприятия на момент воссоединения Крыма с Россией. В них с советских времен практически ничего не вкладывалось, они за бесценок или вообще бесплатно, а часто и незаконным путем доставались своим новым «хозяевам» на территории Украины. Ни о каких «инвестициях» в данном случае вообще речи быть не может, а раз нет инвестиций, то и нечего защищать. Также защита инвестора по международному договору предполагает справедливое встречное предоставление в виде уплаты им налогов в бюджет, выполнение социальных обязательств и тому подобное. Очевидно, что те «инвесторы», о которых идет речь, в российский бюджет не заплатили ни копейки, более того, лишили честно заработанных сбережений тысячи крымчан».

Национализация в Крыму началась сразу после возвращения Крыма в состав России и завершилась к 1 марта 2015 года. Всего в перечень национализированного имущества вошло около 250 объектов частной собственности, в том числе все объекты украинского олигарха Игоря Коломойского, а также Ялтинская киностудия, предприятия «Крымэнерго», «Крымавтотранс», филиал «Укртелекома», «Черноморнефтегаз», «Крымхлеб», судостроительные и промышленные предприятия и другие, напоминает РИА «Новости».

В Минюсте считают, что исков о возмещении ущерба будет немного: «Шанс на успех неочевиден, а большие юридические расходы истцам надо нести уже сейчас. В любом случае мы полагаем, что у международных арбитражей отсутствует юрисдикция на рассмотрение таких споров, и готовы последовательно отстаивать свою позицию независимо от количества дел и продолжительности процессов», – заявил Гальперин.

Напомним, в 2018 году постоянный третейский суд в Гааге принял решение по иску украинской компании «Эверест Истейт» и, по данным УНИАН, назначил компенсацию в размере 159 миллионов долларов за оставленный в Крыму бизнес. В апреле текущего года Укрнафта заявила о решении Гаагского арбитража взыскать с России в ее пользу 44,4 миллиона долларов. Россия этот вердикт обжаловала.

Как уже сообщал «Новый День», в Верховный суд Швейцарии поданы заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта», «Стабил» и других. Суд подтвердил получение заявлений.

Россия привела развернутые аргументы, подтверждающие неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений, подчеркивают в ведомстве. В частности, арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. «Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной», – говорят в Минюсте. Внимание суда было обращено и на то, что инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.06.19

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