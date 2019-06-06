Рейтинг главы Крыма Сергея Аксенова продолжает снижаться

Глава Крыма Сергей Аксенов продолжает терять политический вес – в рейтинге влияния губернаторов, составленном АПЭК по итогам мая, премьер опустился на две строчки ниже апрельского уровня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем месяце усилили позиции руководители регионов, выступившие с собственными инициативами по значимым социально-экономическим вопросам. В целом, восходящий тренд отмечен у большинства губернатор.

Но руководители двух крымских субъектов в этот список не вошли.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов продолжил нисходящий тренд, наметившийся в начале года: если по итогам апреля он спустился с 21-ой строчки рейтинга на 23-ю, то по итогам мая занял уже 25-ю.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников продемонстрировал некоторую стабильность, удержавшись на 50-м месте, куда попал в апреле, «упав» с 41-ой строчки, занимаемой в марте.

Основными причинами падения политического влияния губернаторов составители рейтинга называют резонансные протестные кампании, а также коррупционные скандалы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 06.06.19

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