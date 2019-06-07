Стихия погуляла: в Севастополе оценили масштаб разрушений

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Севастополя оценила предварительный масштаб урона, причиненного сегодняшним ливнем.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в городе выпало 33 мм осадков – это почти на треть больше месячной нормы. Проливной дождь и град стали причиной многокилометровых пробок на дорогах, дорожное движение было практически парализовано. «Поплыли» Казачья бухта, район Генерала Острякова, улица Шабалина и другие районы города. Местами уровень воды достигал более полуметра. На спуске Котовского размыло брусчатку на 400 метрах дороги, на улице Фадеева просел асфальт, на улице Луначарского обвалилась подпорная стена, местами со склонов сошел грунт. Забилась ливневка на 44 участках, затопило одну из школ.

Повреждено 6 линий электропередач, отключились 64 трансформаторные подстанции. Без света остались 12 социально значимых объектов, более 12,5 тысяч человек. На данный момент энергоснабжение 10 тысяч абонентов восстановлено. В числе прочего вышли из строя тяговая подстанции в районе магазина «Океан» и на проспекте Победы.

Во сколько разгул стихии обойдется в денежном выражении, сказать пока трудно.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 07.06.19

«Надо земную работу делать»: Москва напомнила главе Крыма об обязательствах по нацпроектам. / Путин продлил беспошлинную регистрацию прав на недвижимость в Крыму. / Из-за нерасторопности чиновников в Крыму затопило Воронцовский дворец (ФОТО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»