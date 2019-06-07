«Была машина, стала подводная лодка»: На Крым обрушились проливные дожди

На Крымском полуострове бушует непогода. От сильных ливней пострадал Севастополь и города южного побережья. Очевидцы делятся в социальных сетях последствиями стихийного бедствия.

По словам жителей Севастополя, проливной дождь и град стали причиной многокилометровых пробок на дорогах, дорожное движение практически парализовано. Подтоплены Казачья бухта, район Генерала Острякова, улица Шабалина и другие районы города. Местами уровень воды достигает более полуметра.

Водители спешат вывезти автомобили с подтопленных территорий. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что некоторые машины затопило по крышу. Очевидцы призывают владельцев убрать авто на возвышенность: «А то будет как в Севастополе, была машина, стала подводная лодка».

От наводнения пострадало не только движимое имущество граждан – оказались подтоплены частные дома и гаражи. Сильный ветер с ливнем обрушился и на Гурзуф, а в Ялте «ушел под воду» вещевой рынок.

По сообщениям местных СМИ, из-за непогоды отменен танцевальный флешмоб «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия». Не исключено, что будет перенесена репетиция авиашоу в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2019».

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 07.06.19

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