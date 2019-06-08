Саакашвили назвал Кличко стариком, с которым ему не по пути

Вернувшийся в «Незалежную» экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отверг предложение мэра Киева и главы партии «Удар» Виталия Кличко о совместном участии в выборах в Верховную Раду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в своём видеоблоге.

«Вы призываете нас принять участие в выборах … Посмотрев на всех этих старых политиков, старые партии, посмотрев на эти договорняки … мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно», – заявив Саакашвили в своем видеообращении в субботу.

Саакашвили отверг любые «компромиссы с совестью» и призвал украинцев присоединиться к его предвыборной кампании в качестве волонтёров.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что хочет передать пост главы партии «Удар» Михаилу Саакашвили, а сам останется лишь идеологическим лидером своей политической силы.

Как сообщал «Новый День», Саакашвили прилетел на Украину 29 мая после двухлетнего вынужденного отсутствия и прямо в аэропорту объявил о намерении избраться в Верховную Раду Украины.

В 2017 году президент Пётр Порошенко за постоянную критику в свой адрес и обвинения в коррупции лишил Саакашвили украинского гражданства. Поводом стали якобы неправильные данные, указанные Саакашвили при оформлении паспорта.

Экс-президент Грузии обещал вернувшись на Украину инициировать многочисленные уголовные дела против Порошенко.

Всё это время Саакашвили проживал в Голландии и через своего адвоката добивался восстановления в гражданстве, обращаясь, в том числе, и к Зеленскому.

Между тем в самой Грузии местные власти уже выразили сожаление в связи с решением Зеленского восстановить в гражданстве Саакашвили, против которого там заведены уголовные дела.

Симферополь, Валентин Карамазов

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