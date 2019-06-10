В Крыму организована масштабная операция по пресечению деятельности террористической организации

В Крыму организована масштабная операция по пресечению деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по РК и Севастополю, следственные действия проводятся одновременно в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе.

В отношении нескольких человек, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации, возбуждены уголовные дела.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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