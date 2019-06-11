В Симферополе арестовали четырех вероятных террористов

Киевский районный суд Симферополя принял решение заключить под стражу четырех из восьми жителей Крыма, задержанных по подозрению в организации и участии в деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили в пресс-службе суда.

Суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, опасаясь тяжести наказания, обвиняемые могут скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Один из обвиняемых – Сулейманов – заключен под стражу на два месяца, до 10 августа. Еще трое – двое Омеровых и Джаппаров – арестованы на месяц и 26 суток, до 5 августа.

Трое предполагаемых организаторов и пять членов ячейки «Хизб ут-Тахрир» были задержаны в Крыму после обысков в понедельник. По данным регионального управления ФСБ России, в отношении них возбуждены уголовные дела по статье «организация и участие в деятельности террористической организации» (ч.1, 2 ст.205.5 УК РФ). В ходе обысков в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.

Напомним, что в мае секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму выявлены три ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Последние массовые обыски состоялись в конце марта. По их итогам были задержаны 23 человека: два десятка на полуострове, еще трое – в Ростове-на-Дону.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 11.06.19

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