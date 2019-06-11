В Крыму грозятся побить все туристические рекорды

В 2019 году туропоток в Крым опережает на 11% прошлогодние рекордные показатели за весь постсоветский период.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

При этом Черняк уточнил, что для рекордных годовых показателей должен сохраниться темп прироста отдыхающих за первые 5 месяцев года.

«1 млн 27 тысяч туристов на 1 июня 2019 года – на 11% больше, чем в прошлом году. Если на 10% увеличится турпоток (по итогам года), то будет больше 7,5 млн отдохнувших», – сообщил Черняк.

Напомним, по данным Минкурортов Крыма, в прошлом году количество посетивших полуостров туристов составило 6 миллионов 617 тысяч человек, что выше всех предыдущих постсоветских лет.

Отметим, что 1 миллион туристов из этого числа прибыли в Крым из Украины.

Между тем, вчера в Киеве сообщили об увеличении пассажиропотока на границе с Крымом.

По данным министерства «по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины», в мае границу в обоих направлениях пересекли более 197 тысяч человек и 32 тысячи транспортных средств. Это на 40% больше, чем в апреле.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.06.19

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