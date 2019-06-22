В Крыму объяснили массовый наплыв украинских туристов

Полуостров Крым является для украинских граждан безопасным местом отдыха, где все без исключения местные жители относятся к гостям из «Незалежной» приветливо и без политических предубеждений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Действительно, увеличение есть, и это понятно. На Украине знают, что в Крыму безопасно и спокойно, никаких политических претензий украинцам никто не высказывает», – цитирует Черняка Nation News.

Напомним, по сообщению регионального погрануправления ФСБ России, посещение Крыма украинскими гражданами с начала года увеличивается рекордными темпами.

Ранее Алексей Черняк заявил, что В 2019 году туропоток в Крым опережает на 11% прошлогодние рекордные показатели за весь постсоветский период.

При этом он уточнил, что для рекордных годовых показателей должен сохраниться темп прироста отдыхающих за первые 5 месяцев года.

«1 млн 27 тысяч туристов на 1 июня 2019 года – на 11% больше, чем в прошлом году. Если на 10% увеличится турпоток (по итогам года), то будет больше 7,5 млн отдохнувших», – сообщил Черняк.

По данным Минкурортов Крыма, в прошлом году количество посетивших полуостров туристов составило 6 миллионов 617 тысяч человек, из них – один миллион украинцев.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.06.19

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