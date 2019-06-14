В Крыму сегодня рассмотрят дело капитана украинского рыболовецкого судна, задержанного за браконьерство

В Крыму сегодня рассмотрят дело капитана украинского рыболовецкого судна Виктора Новицкого, задержанного за браконьерство.

Как уже сообщал «Новый День», судно «ЯМК-0041», приписанное к порту Очаков Николаевской области Украины, было задержано 4 мая 2018 года. Украинские моряки в исключительной экономической зоне РФ расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена. После задержания моряков пограничники достали сети и подсчитали улов браконьеров: в сетях погибли 46 азовских дельфинов, 17 особей камбалы и два катрана. Удалось спасти от «незалежных» сетей более 150 камбал, 4 травяных краба и 3 черноморских акул – катранов.

На судно наложили арест. В отношении капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения» В конце октября команду «ЯМК-0041» обменяли на команду захваченного Украиной крымского сейнера «Норд», но Новицкого оставили в Крыму ждать окончания расследования и приговора.

«В настоящее время Новицкий находится в Симферополе под подпиской о невыезде и живет на съемной квартире. В случае, если решение суда не будет связано с ограничением в передвижении, Виктор Новицкий уже сегодня сможет выехать домой», – сообщила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Симферополь, Лиана Макоба

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