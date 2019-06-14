В Крыму вынесли приговор капитану украинских браконьеров

Балаклавский районный суд Севастополя огласил приговор капитану украинского браконьерского судна «ЯМК-0041» Виктору Новицкому.

Как уже сообщал «Новый День», судно «ЯМК-0041», приписанное к порту Очаков Николаевской области Украины, было задержано 4 мая 2018 года. Украинские моряки в исключительной экономической зоне РФ расставили ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена. После задержания моряков пограничники достали сети и подсчитали улов браконьеров: в сетях погибли 46 азовских дельфинов, 17 особей камбалы и два катрана. Удалось спасти от «незалежных» сетей более 150 камбал, 4 травяных краба и 3 черноморских акул – катранов.

На судно наложили арест. В отношении капитана Виктора Новицкого возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения» В конце октября команду «ЯМК-0041» обменяли на команду захваченного Украиной крымского сейнера «Норд», но Новицкого оставили в Крыму ждать окончания расследования и приговора.

Все это время Новицкий находился в Симферополе под подпиской о невыезде, жил на съемной квартире. Сегодня суд признал его виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (часть 3 статьи 256 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 550 тысяч рублей.

Учитывая, что Новицкий находился под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года, суд освободил его от уплаты штрафа, но обязал возместить причиненный природу ущерб – около 440 тысяч рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

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