«Без права залога»: организатора народного референдума в ДНР взяли под стражу в Киеве

Шевченковский райсуд Киева арестовал без права залога экс-руководителя ЦИК ДНР Романа Лягина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Фейсбуке написала пресс-секретарь главы генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.

В мае 2014 года Роман Лягин был одним из организаторов народного референдума о независимости ДНР от Украины.

«Решением Шевченковского суда бывший руководитель так называемой «центральной избирательной комиссии» террористической организации «ДНР» Роман Лягин взят под стражу на 60 суток без альтернативы залога», – сообщила Сарган.

Ранее стало известно, что экс-главу ЦИК ДНР задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Что делал Лягин в Киеве, зная, что будет сразу же арестован, не сообщается. По одной из версий, он сдался добровольно.

Комментариев со стороны представителей ДНР пока не поступало.

Как сообщал «Новый День», 11 мая 2014 года более 90% избирателей проголосовали за самостоятельность «Луганской народной республики» и «Донецкой народной республики». Об этом 12 мая сообщил ЦИК «ДНР».

За независимость «ДНР» проголосовали 89% избирателей, против – 10%. Испорченных бланков менее 1%.

ЦИК «Луганской народной республики» сообщил, что за самостоятельность региона проголосовали более 90%.

Глава правительства «Донецкой народной республики» Денис Пушилин сообщил, что явка в регионе составила более 80%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.06.19

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