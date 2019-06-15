«Он вызывает ненависть» – соратник Зеленского не исключил драки с Путиным на переговорах

Ближайший друг и соратник президента Владимира Зеленского, актёр украинской шоу-программы «Квартал 95» Евгений Кошевой вновь допустил грубые выпады в адрес российского президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз Кошевой выразил надежду на то, что Владимир Зеленский ударит Владимира Путина на возможных предстоящих переговорах, потому что, по его убеждению, вся команда украинского президента ненавидит российского лидера.

По словам комика, встреча двух президентов уже будет громким событием, однако для пущего эффекта – с Путиным «надо будет разговаривать по-мужски».

«А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал», – добавил Кошевой.

На вопрос ведущей «кто даст ляпас?» Кошевой ответил: «Наш Вован (Владимир Зеленский), качается (посещает тренажёрный зал – прим. «НД») – может и врубить... Мне бы очень этого хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет!».

При этом, актёр добавил, что это не шутка, так как «Зеленский злой на Путина».

«Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко сказать», – заявил Кошевой.

Напомним, недавно друг Зеленского уже отметился злобной репликой в адрес российского лидера и государственных СМИ РФ.

Кошевой предложил позвонить американскому изобретателю и бизнесмену Илону Маску, чтобы он «отправил в космос» президента РФ и всех ведущих российских телеканалов.

«Я хочу, чтобы он вообще улетел в космос на... Просто позвонить Маску и сказать: «Сделай капсулу для Путина». И все. Пусть он фиииу, – и досвидос.

Путина, Скабееву туда посадить, не знаю, кто там еще говорит, что «их там нет» (российских военных в Донбассе) или еще что-то. Всех этих посадить в одну капсулу, назвать их «Шпроты», б… – и на Луну или на Марс. Вот это будет поездка. В один конец надо», – разошёлся комик.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.19

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