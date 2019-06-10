Соратник Зеленского призвал Илона Маска отправить Путина на Луну

В окружении президента Владимира Зеленского не собираются отказываться от язвительных выпадов в сторону российского руководства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», злобной репликой в адрес российского лидера и государственных СМИ РФ отметился ближайший соратник украинского президента и один из руководителей шоу-проекта «Квартал 95», артист Евгений Кошевой.

Кошевой предложил позвонить американскому изобретателю и бизнесмену Илону Маску, чтобы он «отправил в космос» президента РФ и всех ведущих российских телеканалов.

«Я хочу, чтобы он вообще улетел в космос на .... Просто позвонить Маску и сказать: «Сделай капсулу для Путина». И все. Пусть он фиииу, – и досвидос.

Путина, Скабееву туда посадить, не знаю, кто там еще говорит, что «их там нет» (российских военных в Донбассе) или еще что-то. Всех этих посадить в одну капсулу, назвать их «Шпроты», б… – и на Луну или на Марс. Вот это будет поездка. В один конец надо», – приводит слова Кошевого «ПолитНавигатор».

Отметим, что президент Украины и его команда до и после инаугурации Зеленского регулярно позволяют себе враждебные выпады в сторону России.

Между тем, президент Путин, глава правительства Медведев, председатели обеих палат российского парламента и МИД РФ постоянно жалуются, что из Киева в Москву вместо конкретных предложений поступают лишь «противоречивые сигналы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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