Саакашвили объявил о начале всеукраинского похода антикоррупционного спецназа против средневековых бандерлогов

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили посетил Одессу и провёл встречу со своими сторонниками. Шоу удалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», визит в Одессу Саакашвили начал с митинга у памятника Дюку Ришелье: он сразу взял быка за рога и заявил, что Одесса – это самый лучший город Восточной Европы и самый лучший город Украины, но его захватили «средневековые бандерлоги», которые не понимают, в каком городе они находятся. Он пояснил, что речь идет о мэре Геннадии Труханове и его окружении. И пригрозил: «Разговоры закончились. Я сюда приехал не сопли жевать – Труханов должен сесть».

Он сообщил, что начал поход по всей Украине, а вместе с ним идут ангелы возмездия и волкодавы – одним словом, антикоррупционный спецназ, который доберется и до Одессы.

Саакашвили продемонстрировал присутствующим наручники, в которых его депортировали из Украины, он заявил, что намерен лично защёлкнуть их на запястьях одесского мэра. А для Порошенко в Киеве найдутся другие.

После митинга он вместе со сторонниками направился к мэрии и огородил вход красной лентой, заявив, что это место преступления.

Напомним, в 2013 году Саакашвили пришлось покинуть Грузию, так как в отношении него возбудили ряд уголовных дел. Весной 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, но уже через полтора года уволил под предлогом того, что он не только не улучшил ситуацию в регионе, но и значительно ухудшил ее.

Летом 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Он уехал в Польшу, но осенью вернулся обратно, несмотря на запрет. В феврале 2018 года украинские власти отправили его обратно. 28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Одесса, Платон Ефимчук

Одесса. Другие новости 19.06.19

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