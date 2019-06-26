Дарт Вейдер, восемь Зеленских и дымовая завеса Порошенко: украинцы отжигают на выборах в Раду

В Верховную Раду Украины баллотируются Дарт Вейдер, две Савченко и восемь Зеленских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дарт Вейдер – это реальный человек, ему 31 год, он директор ООО «Темная сторона сил» и член политической партии «Блок Дарта Вейдера» (официально зарегистрирована министерством юстиции Украины в 2015 году). Отметим, что этот Дарт Вейдер в партии имени его имени не единственный: 4 года назад Блок выдвинул на выборы в Одесский городской совет 44 Дартов Вейдеров и одного Магистра Йоду.

В Раду Дарт Викторович идет пока в одиночку: он будет баллотироваться по Одесскому избирательному округу №135.

Претензии на депутатский мандат заявили две Савченко. Они пойдут от Донбасса: экс-снайперша и экс-депутат Надежда зарегистрирована кандидатом в округе № 51 в поселке Зайцево, ее сестра Вера – в округа №45 (Авдеевка и Ясиноватский район). Наблюдатели отмечают, что в Зайцево ( это поселок на окраине Горловки, разделенный линий фронта) жителей почти не осталось, так что из голосующих там только военные.

Между тем, у экс-президента Украины Петра Порошенко избирательная кампания складывается не очень удачно. На встрече с избирателями во Львовской области его забросали дымовыми шашками, а партия его самого рьяного оппонента – Саакашвили таки примет участие в выборах: получила возможность участвовать в выборах: Шестой апелляционный суд Киева удовлетворили иск партии «Рух новых сил» на решение ЦИК, которая отказала ее кандидатам в регистрации.

Киев, Платон Ефимчук

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