25 миллиардов – и нет проблем: в Крыму рассказали, как собираются решить вопрос водоснабжения

Идею опреснять в Крыму морскую воду нужно похоронить навсегда – об этом заявил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с водой начались в Крыму в апреле 2014 года, когда Украина перекрала подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал. До этого подобным образом закрывалось до 85% потребностей полуострова в воде.

Основной удар «водной блокады» пришелся по сельскому хозяйству. Отчасти проблему удалось решить за счет переброски на северные склоны гор части стока рек и активизации бурения и эксплуатации подземных вод. Однако, как показал анализ, этих ресурсов не хватает для промышленности и орошения. Более того, активная эксплуатация подземных вод ведет к засолению почв. Поэтому и возникла идея опреснения морской воды.

Еще осенью прошлого года ее называли в числе основных вариантов решения проблемы. Была предложена масса проектов, но ни один из них так и не был реализован, так как все требуют солидны вложений и отличаются высокой энергозатратностью.

И вот заявляется, что от идеи опреснения отказались, но не из-за денег и электричества: «Есть предложение не касаться этой темы никогда – тупиковая. Нет решения по одной простой причине – непонятно, куда сбрасывать рапу: в море – нельзя, на сушу – невозможно, в космос она не поднимается», – сообщил Баженов.

Отчасти решить вопрос водоснабжения Крыма предполагается за счет Межгорного водохранилища: до 2014 года в него закачивалось 50 млн кубометров воды из Северо-Крымского канала.

«Но поскольку канал строили очень быстро, то есть, не очень качественно, была большая фильтрация, и за счет того, что оно было мелкое, был большой объем испарения, – рассказал Баженов. – Когда под осень мы в него закачивали 50 млн кубометров, суточный отбор на город был равен объему испарений».

Теперь водохранилище собираются реконструировать: углубить и гидроизолировать основание, заменить водовод на Симферополь (за 5 лет, прошедших с момента прекращения эксплуатации, труба полностью заржавела). После этого в водохранилище направят паводковые стоки крупных крымских рек – Салгира, Альмы, Качи, Бельбека.

Объем водохранилища составит 35 млн кубометров воды. Этого должно хватить для гарантированного обеспечения в засушливый период Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя. На реализацию проекта необходимо 25 млрд рублей.

Проблема водоснабжения восточной части полуострова решается за счет подземных вод: в 2016 году было построено три водозабора, пробурено 36 скважин. Это позволило подавать по временной схеме 195 тысяч кубов в Керчь, Ленинский район, Феодосию и Судак. К 2022 году планируется завершить строительство тракта подачи воды, и это обеспечит устойчивое снабжение перечисленных территорий в полном объеме.

О том, как собираются решить проблему северного Крыма, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.06.19

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