Крымские депутаты отказали русским, живущим за пределами России, в упрощенном получении гражданства

Депутаты Госдумы отказали русским, живущим за пределами Российской Федерации, в получении российского гражданства по упрощенной схеме.

Как уже сообщал «Новый День», 19 июня Госдума отклонила законопроект об облегчении получения российского гражданства тем, кто сможет подтвердить принадлежность к русской национальности.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» предлагалось дополнить следующим положением: «Иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и «д» части первой статьи 13 настоящего Федерального закона, и без представления вида на жительство при условии, если национальность хотя бы одного из родителей указанного гражданина или лица записана в акте о рождении указанного гражданина или лица как русский. Иностранные граждане и лица без гражданства могут подтвердить принадлежность к русской национальности иными свидетельствами».

При кворуме в 226 голосов из 450 депутатов 81 высказались за принятие закона, 1 воздержался, а 368 (то есть 81,8%) не голосовали вообще. Среди них оказались крымские депутаты-единорссы Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Наталья Поклонская, Светлана Савченко, Михаил Шеремет (представители РК) и Дмитрий Белик (Севастполь). «За» из крымчан проголосовал лишь Павел Шперов.

Этот своеобразный саботаж – отказ от голосования – и привел к тому, что законопроект отклонили. Разразился скандал, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже покинул зал: «Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших сограждан, проживающим за рубежом! – выкрикнул Жириновский. – В знак протеста я покидаю зал!»

Игнорирование крымчанами «закона о русских» тем более интересно, если вспомнить, что все нынешние представители полуострова в парламенте РФ получили российское гражданство в 2014 году именно по упрощенной схеме. И именно это позволило им стать депутатами Госдумы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 20.06.19

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