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Среда, 19 июня 2019, 16:04 мск

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«Позор парламенту и предателям русского народа!» Жириновский покинул заседание Госдумы в знак протеста

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что покидает зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против отказа депутатов поддержать законопроект об облегчении получения российского гражданства тем, кто сможет подтвердить принадлежность к русской национальности.

Думский комитет по развитию гражданского общества рекомендовал законопроект отклонить, сообщил его член Максим Иванов.

«Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших сограждан, проживающим за рубежом! – выкрикнул Жириновский. – В знак протеста я покидаю зал!»

Уже сойдя с трибуны, политик отпустил еще несколько реплик в адрес своих коллег, которые отказались поддержать законопроект: «Позор! Скажите вашим детям, что вы не русские здесь сидите, а предатели русского народа!»

Авторами законопроекта выступили депутаты из фракции ЛДПР в Госдуме – в частности, это Ярослав Нилов, Александр Шерин и Сергей Иванов. Документ был внесен еще в декабре 2016 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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