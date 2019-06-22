российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 23 июня 2019, 00:15 мск

Новости Крым

Темы дня, Новости дня, Новости кратко

Украинскую армию в Донбассе косит дизентерия

Зеленский знакомится с бытовыми условиями на передовой в Донбассе. Фото: 1k.com.ua

Повальное пьянство, антисанитарные бытовые условия и тотальное несоблюдение личной гигиены приводят к регулярным вспышкам опасных желудочных и кишечных инфекций в украинских окопах на передовой в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередная эпидемия дизентерии случилась в 54-й механизированной бригаде ВСУ, расквартированной на границе с ЛНР.

В этот раз причиной заболевания стало употребление личным составом некачественной питьевой воды.

Об этом со ссылкой на данные фронтовой разведки доложил на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По причине отсутствия качественной питьевой воды в подразделениях 54-й механизированной бригады ВСУ зафиксирована вспышка инфекционного заболевания – дизентерии. За последние три дня в лечебные учреждения Попаснянского района поступило более 20 военнослужащих», – сообщил Филипоненко.

Напомним, по сообщениям СМИ ЛДНР, тяжёлые бытовые условия и низкое морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ приводит к совершению ими грабежей и преступлений на контролируемой Киевом территории Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.06.19

На Украине потребовали драть с русскоязычных в кафе 20% сверх счёта. / Немецкий посол перед отставкой плюнул в сторону Кремля и Крыма. / В Крыму объяснили массовый наплыв украинских туристов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,

Новости партнеров