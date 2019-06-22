Украинскую армию в Донбассе косит дизентерия

Повальное пьянство, антисанитарные бытовые условия и тотальное несоблюдение личной гигиены приводят к регулярным вспышкам опасных желудочных и кишечных инфекций в украинских окопах на передовой в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередная эпидемия дизентерии случилась в 54-й механизированной бригаде ВСУ, расквартированной на границе с ЛНР.

В этот раз причиной заболевания стало употребление личным составом некачественной питьевой воды.

Об этом со ссылкой на данные фронтовой разведки доложил на брифинге офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По причине отсутствия качественной питьевой воды в подразделениях 54-й механизированной бригады ВСУ зафиксирована вспышка инфекционного заболевания – дизентерии. За последние три дня в лечебные учреждения Попаснянского района поступило более 20 военнослужащих», – сообщил Филипоненко.

Напомним, по сообщениям СМИ ЛДНР, тяжёлые бытовые условия и низкое морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ приводит к совершению ими грабежей и преступлений на контролируемой Киевом территории Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.06.19

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