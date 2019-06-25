Украинские военные бросают позиции в Донбассе

Военнослужащие украинской армии покидают передовую, не выдерживая невыносимых бытовых условий, скудного обеспечения, рукоприкладства и безграмотного руководства командиров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Разведподразделениями Народной милиции выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14 бригады ВСУ в районе населённого пункта Сокольники», – доложил Филипоненко.

Кроме того, стало известно об оставлении позиций военнослужащими 54 бригады ВСУ в районе населённого пункта Новоалександровка Луганской области.

«Руководство ВСУ экстренно принимает меры по пресечению данных действий. В штаб Операции объединённых сил (ООС) вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае для дачи объяснения», – добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Ранее начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинские военнослужащие отказываются выполнять бездумные приказы командиров.

«По данным, полученным из штаба «ООС», военная служба правопорядка Украины подвела неутешительные итоги анкетирования среди военных 35 бригады морской пехоты, согласно которой 63% личного состава отказываются выполнять боевые задачи», – заявил Безсонов.

Как сообщал «Новый День», повальное пьянство, антисанитарные бытовые условия и тотальное несоблюдение личной гигиены приводят к регулярным вспышкам опасных желудочных и кишечных инфекций в украинских окопах на передовой в Донбассе.

Очередная эпидемия дизентерии случилась на днях в 54-й механизированной бригаде ВСУ, расквартированной на границе с ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.06.19

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