В Крыму сотрудники скорой помощи будут выезжать на вызов с шокерами

В Крыму бригады скорой помощи оснастят индивидуальными средствами защиты. Об этом сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Как уже сообщал «Новый День», сотрудники скорой помощи часто подвергаются нападениям не только в Крыму, но на полуострове ситуация осложняется тем, что в выездных бригадах работают, в основном, женщины, часто – молодые девушки. «Особенно люди в состоянии алкогольного опьянения по-хамски себя ведут», – сказал Олефиренко и заявил, что уже до конца лета медикам раздадут газовые баллончики и шокеры.

Он так же отметил, что необходимо законодательно ужесточить наказание за нападение на медиков – давать за это реальные сроки.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»резидент социально значимые объекты в Крыму должны быть подключены к мобильной связи и Интернету.

По словам Олефиренко до конца года все бригады скорой помощи обеспечены радиосвязью. В Симферопольском и Бахчисарайском районах медики от автомобильных телефонов уже не зависят.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.06.19

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