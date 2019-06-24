Порошенко требует переименовать Грузію

Экс-президент Пётр Порошенко потребовал от нового руководства Украины «пойти навстречу страдающему от российского произвола грузинскому народу» и отказаться от существующего в украинском языке «советского названия дружественной страны» – «Грузія».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по мнению Порошенко, Грузию следует переименовать в «Сакартвело».

«Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туристической Грузии.

Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты.

Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева – потому что мы Кыйив, а не Киев. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Поддержать Сакартвело – означает поддержать Украину!», – призвал Порошенко.

Между тем, украинские эксперты связывают это заявление экс-президента с желанием хоть как-то удержать катастрофическое падение рейтингов его партии «Европейская солидарность» накануне внеочередных парламентских выборов в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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