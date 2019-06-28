Так совпало: крымская власть перед выборами активно раздает земли

Крымская власть перед выборами активно раздает земли

Как передает корреспондент РИА «Новый День», партия Единая Россия определилась со списком кандидатов в депутаты крымского парламента, его открывает глава Крыма, премьер правительства Сергей Аксёнов. Одновременно с этим только за два дня – 14 и 18 июня – Совмин Крыма принял десяток постановлений о передаче земельных участков в федеральную собственность.

На это совпадение обратили внимание некоторые эксперты, факты обсуждаются и в соцсетях. На форумах преобладают две версии. Одни полагают, что это своеобразный «дембельский аккорд» – благодарность уходящей команды. Но большинству кажется более вероятной противоположный вариант: руководители РК получили гарантии продления полномочий на новый срок.

Крымчане вспоминают: каким-то образом премьер Аксенов добился освобождения из-под стражи экс-мэра Ялты Андрея Ростенко, да и Виталий Нахлупин, с октября прошлого года проводящий время СИЗО Лефортово, судя по официальному сайту, продолжает числиться вице-премьером крымского правительства. Может, связи между этими событиями и нет, но МВД недавними постановлениями Совмина получает участки в Бахчисарае, Симферополе (бывшая территория ГАИ на улице Куйбышева), в документе упоминается еще и участок в Ялте на улице Чкалова, возле дома 1 – но без указания его площади и кадастрового номера.

О том, что все пляжи Крыма открыты для всех, в правительстве говорят каждый день. Однако Центр поддержки молодежных творческих инициатив из Москвы получил 85 соток в Судаке. Для земельного участка, расположенного в территориальной зоне пляжей Р-3, Совмин установил «вид разрешенного использования – причалы для маломерных судов». Участники обсуждений в сети не сомневаются, что пляж и будущие причалы принесут кому-то немалую прибыль, а позагорать у рядовых крымчан там вряд ли получится.

Землю и здание на улице Некрасова в Евпатории получит местный филиал Московского протезно-ортопедическое предприятия. Но дело в том, что такого юридического лица (филиала) нет в официальных базах. Там действительно было подобное производство, но оно являлось филиалом Симферопольского протезного завода, давно обанкроченного и ликвидированного. Хлопочет перед Совмином за Евпаторийский филиал бывший директор Симферопольского завода. Само же московское предприятие находится в стадии реорганизации, и как Минтруда, которому оно принадлежит, намерено использовать евпаторийскую площадку, неизвестно.

А многофункциональный комплекс Министерства финансов России получает три участка в Большой Ялте: 15 га и 93 сотки для санаторной деятельности и еще 37 соток под коммунальное обслуживание.

Земля всегда была главной валютой Крыма, и практика обмена участков на свое счастливое будущее существует давно. Многие помнят, как в 2011 году Владимиру Константинову, тогда еще спикеру крымской автономии пришлось дважды объявлять перерыв в заседании сессии парламента и растолковывать своей фракции Партии регионов, кому выделяются охотничьи угодья и почему им следует проголосовать правильно.

Тогда только с третьей попытки заставить депутатов нажать кнопки «за», чтобы на 25 лет выделить 9 тыс га южнобережного леса Обществу охотников и рыболовов «Кедр». Угодья включали Аю-Даг, простирались вверх до Крымского заповедника и справа ограничивались трассой Алушта-Симферополь. Организация охотников была зарегистрирована в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, там же, где и поместье Януковича «Межигорье». А учредителями его были трое высокопоставленных украинских чиновников-регионалов, в том числе Юрий Бойко, который недавно баллотировался на пост президента Украины. Напомним, Владимир Константинов и большинство теперешних депутатов Госсовета тогда состояли именно в Партии регионов.

Киевские «кедровики» якобы выпустили в свои леса тысячу фазанов, но потом у них что-то пошло не так, и года через полтора они вернули лес вместе с дичью Крыму.

Отметим, фактами на сегодняшний день являются только постановления Совмина о передаче земли, все остальное редакция РИА «Новый День» готова считать досужими неубедительными домыслами и случайными совпадениями.

Симферополь, Ольга Картошина

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