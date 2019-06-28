Крымчанин предстанет перед судом за кражу картины Куинджи с выставки в Третьяковке

Завершено расследование уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри» из Третьяковской галереи, сообщается на сайте МВД РФ. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Вовк.

Перед судом предстанет обвиняемый в похищении полотна уроженец Феодосии Денис Чуприков. По информации полиции, 27 января он снял работу знаменитого художника со стены на глазах посетителей выставки и вынес ее из здания музея. На следующее утро правоохранители задержали Чуприкова в его съемной квартире поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Саму картину нашли в подвале строящегося коттеджа в Заречье, где Чуприков отвечал за подведение инженерных коммуникаций.

По факту кражи картины Куинджи было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Похитителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Следователи установили, что Чуприков «действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений». По делу были проведены две психиатрические экспертизы, которые установили, что подозреваемый в момент совершения преступления был вменяем. Стоимость похищенной картины по итогам комплексной искусствоведческой судебной экспертизой была оценена почти в 20 млн рублей. Отоит отметить, что знаменитое полотно находится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, в Москву его привезли специально на выставку Куинджи.

Примечательно, что Чуприков на момент преступления уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. В декабре 2018 года его задерживали в Москве за хранение запрещенного вещества, но отпустили под подписку о невыезде.

Подозреваемый, сварщик и слесарь по образованию, приехал в Москву из Феодосии. В столичном регионе Чуприков и его жена, гражданка Белоруссии, искали работу в качестве «работников по хозяйству» в частных домах.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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