Крымчанин, похитивший картину Куинджи, рассказал о мотивах кражи

Задержанный по подозрению в похищении картины знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковки 31-летний крымчанин Денис Чуприков на допросе заявил, что пошел на преступление, чтобы продать полотно и расплатиться с долгами.

Злоумышленник признался в краже, отметив, что решился на нее спонтанно, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на правоохранительные органы.

По сведениям издания, в настоящее время правоохранители выясняют, было ли преступление заказным и есть ли у Чуприкова сообщники. Подозреваемый пройдет экспертизу на вменяемость. Также обследование должно установить, употреблял ли он наркотики или психотропные вещества.

Стоит отметить, согласно базе данным Федеральной службы судебной службы, за Чуприковым числится задолженность в 239 тыс. 977 рублей.

Как отмечает издание, у силовиков не вызвала трудностей поимка Чуприкова, потому что тот даже не спрятал лицо от видеокамер во время кражи в Третьяковской галерее, оставил свои отпечатки и скрылся на машине Mersedes, зарегистрированной на возглавляемое им компанию – столичное ООО «Мегаполис».

Ранее МВД РФ опубликовало видео допроса подозреваемого, на котором Чуприков отрицал свою причастность к совершению какого-либо преступления, утверждая, что «законопослушный гражданин». При этом он не ответил на вопрос, где был днем и вечером в воскресенье, когда было совершена кража картины, посетовав на свою «забывчивость»: «Мне нужно освежить память».

Как сообщал РИА «Новый День», кража картины Архипа Куинджи из Третьяковки произошла вечером 27 января. Неизвестный уверенно снял картину на глазах у посетителей, которые подумали, что он сотрудник музея. Затем мужчина вытащил полотно из рамы и скрылся. По неофициальным сведениям, у музея его поджидал сообщник на «Мерседесе». Охрана музея, как позже сообщили в Третьяковской галерее, в момент происшествия работала в штатном режиме. После обнаружения пропажи картины охранники стали досматривать всех покидающих здание посетителей.

По факту кражи «Ай-Петри. Крым» было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Картина находится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, в Москву ее привезли специально на выставку Куинджи.

Подозреваемого Дениса Чуприкова, уроженца Феодосии, задержали по горячим следам в его съемной квартире в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Он сообщил силовикам, где спрятал картину – в подвале строящегося коттеджа в Заречье, где он отвечал за подведение инженерных коммуникаций. Третьяковка сообщала, что на полотне нет видимых повреждений. На выставку она возвращена не будет.

В декабре прошлого года Чуприкова задерживали в Москве за хранение наркотиков, но отпустили под подписку о невыезде. Против него было возбуждено соответствующее уголовное дело (ст. 228 УК РФ). В октябре Чуприкова оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение полицейским, которые пытались его доставить в отделение. Мужчина вступил в конфликт с правоохранителями из-за эвакуации своего автомобиля.

Чуприков, сварщик и слесарь по образованию, приехал в Москву из Феодосии. В столичном регионе мужчина и его жена Юлия Замятина, гражданка Белоруссии, искали работу в качестве «работников по хозяйству» в частных домах.

В августе 2017 года Чуприков зарегистрировал в Феодосии одноименное ИП, которое занималось электромонтажными работами, а в Москве ООО «Мегаполис». Коммерческая фирма занималась оптово-розничной торговлей.

Как отмечает «Ъ», до переезда в Москву Чуприков был вовлечен в Феодосии в судебную тяжбу с родственниками из-за наследства умершего в 2013 году деда. Речь идет о квартире, гараже и деньгам на банковском счете в банке, которые ему завещал ушедший из жизни пожилой родственник. Но в 2014 году неожиданно «всплыли» новые претенденты на наследство, утверждающие, что Чуприков является скончавшемуся деду посторонним человеком. Феодосийский городской суд отклонил их доводы. В настоящее время разбирательство продолжается в вышестоящей инстанции.

Москва, служба информации РИА «Новый день»

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