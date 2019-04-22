Похищенную картину Левитана из собрания Третьяковки обнаружили на аукционе

В Москве из собрания Третьяковской галереи похищена картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» (1880-1890 гг.) стоимостью более двух миллионов рублей.

Полотно пропало у художественного эксперта. О пропаже картины в полицию заявил директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени П.М.Третьякова», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. 11 апреля он передал полотно неназванным лицам по расписке, после чего она пропала. Позднее произведение искусства обнаружили на аукционе на одном из профильных сайтов.

По словам источника, стоимость украденной картины оценивается в 2,24 млн рублей по курсу на день передачи картины. «До настоящего времени ни денежные средства, ни картина получены заявителем не были», – рассказал он.

Заявление о краже картины в полицию написал директор Центра научно-исследовательской независимой экспертизы имени П. М. Третьякова Александр Чваль, уточняет «Комсомольская правда». Он передал полотно по расписке специалисту Людмиле Шариной, которая впоследствии отдала ее неизвестным лицам. На прошлой неделе Чваль обнаружил пейзаж Левитана выставленным на продажу на сайте аукционного дома «Литфонд». В качестве стартовой цены была указана сумма в 2,6 млн рублей. Лот разместили 13 апреля.

Полиция проводит проверку.

Напомним, 27 января с выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее похитили картину «Ай-Петри. Крым». Злоумышленник уверенно снял картину на глазах у посетителей, которые подумали, что он сотрудник музея. Затем мужчина вытащил полотно из рамы и скрылся. Обвиняемый в краже Денис Чуприков был задержан на следующий день, а картину обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас похититель находится под арестом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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