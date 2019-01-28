Укравшего из Третьяковки картину Куинджи вора поймали в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов совместно с коллегами из ФСБ задержали подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Вероятного вора поймали в подмосковном поселке Заречье. Ему 31 год, предположительно, он действовал из корыстных побуждений, говорится в сообщении на сайте МВД.

Украденное полотно злоумышленник спрятал на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. Об этом он сам рассказал оперативникам, которые быстро обнаружили картину. Теперь полицейские устанавливают возможных соучастников преступника. О том, что злоумышленник действовал не один, ранее сообщали различные СМИ со ссылкой на источники в МВД.

Как писал «Новый День», кража картины Архипа Куинджи из Третьяковки произошла накануне вечером. Неизвестный снял картину на глазах у посетителей, которые подумали, что он сотрудник музея. Затем мужчина вытащил полотно из рамы и скрылся. По неофициальным данным, у музея его поджидал сообщник на «Мерседесе». Охрана музея, как позже рассказали в Третьяковской галерее, в момент происшествия работала в штатном режиме. После обнаружения пропажи картины охранники стали досматривать всех покидающих здание посетителей.

По факту кражи «Ай-Петри. Крым» было возбуждено уголовное дело. Картина находится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, в Москву ее привезли специально на выставку Куинджи.

Директор департамент музеев Минкультуры Владислав Кононов оценил страховую стоимость похищенной картины в 12 млн рублей. После кражи полотна ведомство экстренно внесло картину в реестр похищенных произведений, чтобы воспрепятствовать возможному вывозу картины за границу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.19

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