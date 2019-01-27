Третьяковка проворонила шедевр Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Картина мастера пейзажной живописи Архипа Куинджи исчезла со стены демонстрационного зала Третьяковской галереи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили очевидцы и смотрители музея, наблюдавшие, как злоумышленник спокойно достал картину из рамы и удалился, унеся шедевр с собой. Все приняли по-рабочему одетого и уверенно действующего вора за сотрудника и спохватились лишь спустя время.

В министерстве культуры подтвердили, но скупо прокомментировали пропажу полотна.

«Мы проверяем информацию о пропаже одной из работ Куинджи из коллекции Русского музея, выставленной в Государственной Третьяковской галерее. На данный момент подтверждается факт отсутствия работы «Ай-Петри» и наличие в Третьяковской галерее большого количества полицейских», – процитировал «Интерфакс» директора департамента музеев министерства Владислава Кононова.

Несмотря на перекрытие всех входов и выходов в галерее и тщательный досмотр посетителей, обнаружить пропажу не удалось.

«Мы экстренно вносим эту работу в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Делается это для того, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу», – заявил позже Кононов телеканалу «Россия 24».

Чиновник уточнил, что Третьяковская галерея выпустила официальное заявление «уже не о факте пропажи, а о факте кражи картины Куинджи под названием «Ай-Петри», которое случилось сегодня в ходе работы выставки».

Кроме того, выступила с заявлением и официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Полиция уже проводит проверку, принимаются все меры для розыска причастных к исчезновению картины. Позже появилась информация, что у похитителя был сообщник.

Сообщается, что картина была застрахована на 12 миллионов рублей.

Ранее шедевр Куинджи «Ай-Петри. Крым» отправил на выставку в Третьяковскую галерею Государственный Русский музей, которому принадлежит полотно.

«Никто не застрахован от таких ситуаций, время от времени это происходит», – заявил изданию «Фонтанка» руководитель Государственного Русского музея Владимир Гусев.

Симферополь, Иван Капустин

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