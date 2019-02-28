Безопасность крупнейших музеев в России оказалась под угрозой

В системах безопасности крупнейших музеев в России обнаружены нарушения. Об этом сообщили в Минкультуры. В министерстве уточнили, что выявленное – результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии.

«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование, в том числе оснащение системами пожаротушения. Несмотря на положительную оценку работы учреждений по данному направлению были выявлены некоторые нарушения», – говорится в сообщении Минкультуры.

Проверки провели в Эрмитаже, Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Государственном историческом музее.

Причиной недочетов стала недоработка со стороны руководства музеев, а также подразделений Росгвардии. Более того, комиссия выявила ослабление контроля в отношении соблюдения безопасности со стороны учредителя – Минкультуры, передает «Интерфакс».

Министерство объявило о начале проведения проверок в российских музеях после похищения картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Как сообщал РИА «Новый День», кража картины произошла вечером 27 января. Неизвестный уверенно снял картину на глазах у посетителей, которые подумали, что он сотрудник музея. Затем мужчина вытащил полотно из рамы и скрылся. Охрана музея, как позже сообщили в Третьяковской галерее, в момент происшествия работала в штатном режиме.

Подозреваемого Дениса Чуприкова, уроженца Феодосии, задержали по горячим следам в его съемной квартире в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья. Он сообщил силовикам, где спрятал картину. По факту кражи «Ай-Петри. Крым» было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.19

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