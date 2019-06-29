В Крыму на сцене государственного молодёжного форума показали гей-оргию

На проходящем в Крыму под эгидой Росмолодёжи форуме молодых талантов «Таврида» разразился грандиозный скандал.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на закрытии театральной смены начинающих актёров была показана постановка с откровенными однополыми ласками.
Театральный номер был представлен труппой «Gogol school» – молодёжного филиала скандально известного «Гоголь-центра» либерального режиссёра Кирилла Серебренникова.
На сцене под песню «Трава у дома» группы «Земляне» несколько пар девушек сначала касались друг друга носами, а затем сплелись в страстных поцелуях на глазах у изумлённой публики. Затем, на фоне девушек, появились двое юношей, изображая романтические отношения с поцелуями. В конце номера актрисы облили себя водой и в мокрых футболках выглядели практически обнажёнными.
Как известно, смена «Год театра» прошла с 20 по 26 июня. Участниками тетральной части форума «Таврида» стали режиссеры, молодые актеры, продюсеры, писатели и драматурги.
Скандальная постановка была представлена 25 июня выпускником мастерской Кирилла Серебренникова режиссером Ильёй Ромашко.
На инцидент уже успел отреагировать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, опубликовав пост с прямыми оскорблениями в адрес постановщиков номера. Однако позже удалил пост вместе с видео.
Реакция других официальных лиц, в том числе из министерства культуры и администрации президента, а также главы Крыма – пока неизвестна.
Между тем, ролик удалило большинство изданий, успевших его разместить. Видео сохранилось лишь на нескольких телеграм-каналах.
По информации телеграм-канала «Закулиска», скандальный отрывок «показывали с подачи «Гоголь-центра», которые прибыли по рекомендации «Золотой Маски» и «Фонда Территория».
«Если честно, сильно похоже на театральную диверсию со стороны «партнеров». То есть, если организаторы «не заметят», то разумеется будет атака со стороны власти и «ревнителей скреп» (да и родители, наверняка взовьются). Если «запретят» – поднимется вой «мягко-либеральной общественности» о притеснении творческого самовыражения и цензуре. И соответственно – дискредитация в глазах той самой молодежи», – делает вывод «Закулиска».
Напомним, Всероссийский образовательный форум «Таврида» проводится в Крыму с 2014 года. С 2015 года – под патронатом Росмолодежи.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 29.06.19
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