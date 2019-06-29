В Крыму на сцене государственного молодёжного форума показали гей-оргию

На проходящем в Крыму под эгидой Росмолодёжи форуме молодых талантов «Таврида» разразился грандиозный скандал.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на закрытии театральной смены начинающих актёров была показана постановка с откровенными однополыми ласками.

Театральный номер был представлен труппой «Gogol school» – молодёжного филиала скандально известного «Гоголь-центра» либерального режиссёра Кирилла Серебренникова.

На сцене под песню «Трава у дома» группы «Земляне» несколько пар девушек сначала касались друг друга носами, а затем сплелись в страстных поцелуях на глазах у изумлённой публики. Затем, на фоне девушек, появились двое юношей, изображая романтические отношения с поцелуями. В конце номера актрисы облили себя водой и в мокрых футболках выглядели практически обнажёнными.

Как известно, смена «Год театра» прошла с 20 по 26 июня. Участниками тетральной части форума «Таврида» стали режиссеры, молодые актеры, продюсеры, писатели и драматурги.

Скандальная постановка была представлена 25 июня выпускником мастерской Кирилла Серебренникова режиссером Ильёй Ромашко.

На инцидент уже успел отреагировать глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, опубликовав пост с прямыми оскорблениями в адрес постановщиков номера. Однако позже удалил пост вместе с видео.

Реакция других официальных лиц, в том числе из министерства культуры и администрации президента, а также главы Крыма – пока неизвестна.

Между тем, ролик удалило большинство изданий, успевших его разместить. Видео сохранилось лишь на нескольких телеграм-каналах.

По информации телеграм-канала «Закулиска», скандальный отрывок «показывали с подачи «Гоголь-центра», которые прибыли по рекомендации «Золотой Маски» и «Фонда Территория».

«Если честно, сильно похоже на театральную диверсию со стороны «партнеров». То есть, если организаторы «не заметят», то разумеется будет атака со стороны власти и «ревнителей скреп» (да и родители, наверняка взовьются). Если «запретят» – поднимется вой «мягко-либеральной общественности» о притеснении творческого самовыражения и цензуре. И соответственно – дискредитация в глазах той самой молодежи», – делает вывод «Закулиска».

Напомним, Всероссийский образовательный форум «Таврида» проводится в Крыму с 2014 года. С 2015 года – под патронатом Росмолодежи.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.06.19

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