Арт-директор крымского форума обвинил друзей Серебренникова в «подставе» с гей-постановкой

Арт-директор молодёжного форума «Таврида» Сергей Хоменок заявил, что в театральной части форума «Таврида» не предусматривалась постановка номера с однополыми поцелуями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал у себя в Инстаграме.

В нарушении договорённостей Хоменок обвинил ученика Кирилла Серебренникова, режиссёра молодёжной труппы «Gogol school» Илью Ромашко, актёра «Школы драматического искусства» Евгения Старцева и фонд-школу «Территория».

«Сегодня мне очень грустно! Пять лет участвую в создании самого творческого форума в стране, форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». У нас побывали тысячи участников, а это взрослые люди 18+ – в большинстве замечательные, добрые, талантливые, профессиональные.

Мы работаем с десятками самых разных культурных организаций, мы доверяли всецело и участникам и партнерам, старались и стараемся не вмешиваться в их творчество. Но случилась самая настоящая «подстава»! И интернет её воспел.

Один из партнеров смены, фестиваль-школа «Территория» организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене, позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева, те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием, которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет.

Драма в том, что всё это случилось, когда мы уже завершили смену, подвели итоги, порадовались, а было чему – смена «Год театра» была суперской, много ярких и позитивных постановок... Но ночь темна, и на одной из сцен площадки был показан этот, на мой взгляд странный, итог их работы. Складывается ощущение, что «Территория» в этой постановке явно рассчитывала на «хайп» под зонтиком «Тавриды» и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма.

Всё это сильно похоже на плевок в спину. Мы не ждали его, а кто когда ждёт? Нашим доверием злоупотребили, понятно, что есть разные взгляды на современный театр, но я за уместность, а не грязь. На Тавриде – свобода творчества, но зачем паразитировать на талантливой молодёжи? Лично мне непонятно...», – написал Хоменок.

Напомним, накануне на прошедшем в Крыму под эгидой Росмолодёжи форуме молодых талантов «Таврида» разразился грандиозный скандал.

На закрытии театральной смены начинающих актёров была показана постановка с откровенными однополыми ласками.

Театральный номер был представлен труппой «Gogol school» – молодёжного филиала скандально известного «Гоголь-центра» либерального режиссёра Кирилла Серебренникова.

На сцене под песню «Трава у дома» группы «Земляне» несколько пар девушек сначала касались друг друга носами, а затем сплелись в страстных поцелуях на глазах у изумлённой публики. Затем, на фоне девушек, появились двое юношей, изображая романтические отношения с поцелуями. В конце номера актрисы облили себя водой и в мокрых футболках выглядели практически обнажёнными.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 29.06.19

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