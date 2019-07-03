Kayak и Momondo не дают забронировать отели в Крыму

Сервисы бронирования отелей и авиабилетов Kayak и Momondo перестали показывать гостиницы в Крыму.

На сайтах обоих сервисов при поиске отелей в Крыму появляется сообщение: «Мы не нашли подходящих результатов. Возможно, никто из наших провайдеров не обслуживает указанное направление или на выбранные даты нет результатов».

При этом оба поисковика по-прежнему билеты на рейсы в Симферополь.

Как сообщал «Новый День», 28 июня из выдачи крупнейшего агрегатора Skyscanner пропали авиабилеты в Симферополь. Одни источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что у компании возникли технические проблемы, другие объяснили происходящее санкциями. 1 июля Skyscanner подтвердил проблемы с продажей авиабилетов в Крым. В компании заявили, что «в настоящее время принимаются действия по идентификации проблемы и ее скорейшему решению».

В 2015 году в Крыму из-за санкций перестал работать сервис бронирования жилья Airbnb. В конце 2016 года Booking сделал невозможным бронь крымских отелей для отдыха, однако туристы это ограничение легко обходили. В середине лета 2018 года последовали новые ограничения: теперь посетители ресурса не могут прочитать отзывы постояльцев крымских средств размещения, а также увидеть народные оценки тому или иному отелю или гостевому дому.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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