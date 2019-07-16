Депутаты подтвердили отставку главы Ленинского района Крыма

Ленинский районный совет депутатов принял решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации Ленинского района Республики Крым Светланы Ивановой. Официальная причина: отставка по собственному желанию.

Как уже сообщал «Новый День», вчера вечером глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что у него достаточно оснований, чтобы выразить чиновнице недоверие. Заявление было сделано в связи с коррупционным скандалом.

Исполняющей обязанности главы администрации Ленинского района назначена Екатерина Юровских, являющаяся заместителем главы администрации и главным архитектором района.

Ленино, Лиана Макоба

Ленино. Другие новости 16.07.19

Над Россией взойдет кровавая Луна. / Глава Крыма попал в «красную зону» рейтинга устойчивости губернаторов. / Туристов в Крыму предупредили об опасности: на популярном маршруте произошел крупный обвал и будет еще. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»