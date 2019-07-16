Главе Ленинского района Крыма выразили недоверие

Глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова ушла в отставку.

Как уже сообщал «Новый День», в конце прошлой недели появилась информация, что Иванову задержали при получении взятки. 15 июля глава района выступила с опровержением: взятку ей, действительно, пытались дать, но она ничего не взяла, никто ее не задерживал – опросили и отпустили.

Однако несколько часов спустя глава Крыма Сергей Аксёнов выразил главе администрации Ленинского района недоверие.

«Я внимательно изучил материалы по делу главы администрации Ленинского района Светланы Ивановой, предоставленные мне комитетом по противодействию коррупции Республики Крым, который входит в состав Совета министров, – написал Аксёнов в соцсетях. – Считаю, что у меня есть все основания для выражения недоверия главе администрации. Она написала заявление об отставке.

Уверен, что правоохранительные и судебные органы разберутся в этом деле и вынесут справедливое решение.

Завтра сессия районного совета рассмотрит вопрос об отставке Светланы Ивановой. Исполнять обязанности главы администрации района будет Екатерина Николаевна Юровских, которая является заместителем главы администрации. У нее есть достаточный опыт работы на государственной и муниципальной службе. Надеюсь, она справится с исполнением обязанностей».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.07.19

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