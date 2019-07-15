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Понедельник, 15 июля 2019, 17:48 мск

Новости Крым

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Глава Ленинского района Крыма рассказала, как ей давали взятку

Глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова призналась, что ей пытались дать взятку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце прошлой недели по Ленинскому району поползли слухи, что глава района задержана при получении взятки в крупном размере.

Сегодня Светлана Иванова обнародовала свою версию произошедшего:

«Действительно, 12 июля я находилась по рабочим делам в городе Симферополе. Помощник депутата Государственного Совета Республики Крым Олега Марченко Кристина Исаенко предприняла попытку провокации взятки. Она в автомобиле пыталась дать мне сверток, – цитирует чиновницу «Репортер Восточного Крыма». – Я никаких денег не требовала и ничего не брала. Данный факт был предпринят с целью моей дискредитации, как руководителя исполнительной власти района».

Иванова заявила, что никто ее не арестовывал и обыски у нее дома и на работе не проводил. Правда, с представителями правоохранительных органов пообщаться ей все-таки пришлось. «Меня опросили по факту попытки дачи взятки. И отпустили», – подчеркнула Иванова.

Ряд крымчан усмотрели в ее заявлении ряд любопытных фактов: «Итак, нам сообщили, что помощница депутата пыталась дать взятку. Вот так – просто, ни за что? Что-то тут не так, – написал на своей странице в Facebook крымский общественник Александр Талипов. – Используем поиск и находим Исаенко Кристина Николаевна, ООО «Альянс Строй». Смотрим, что же это за фирма? А у нее два выигранных госконтракта на 5 млн рублей (оба контракта были заключены в июне 2018 года – прим НД). Надо же: заказчик администрация Ленинского района, совпадение? Вспоминаем ее слова, что Кристина – помощник депутата Госсовета Крыма, открываем его данные – опа: он избрался из Ленинского района».

По мнению Талипова, ситуация логичная и понятная. «Единственное, что не понятно, а был ли ремонт…», – отмечает общественник.

Ленино, Лиана Макоба

Ленино. Другие новости 15.07.19

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