Глава Ленинского района Крыма попала под уголовку: чиновница задержана

Глава Ленинского района Крыма задержана по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, «по результатам проведенных работ по капитальному ремонту водопроводных сетей одним из предприятий Республики Крым глава администрации через посредника получила денежное вознаграждение в сумме 189 тысяч рублей». Передача чиновнице денег была задокументирована оперативниками МВД по РК, уточнили в региональном полицейском главке.

Мзду главе администрации передал директор одного из предприятий, работающих в Ленинском районе за оказание покровительства при осуществлении ремонтных работ.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Подозреваемой грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф.

В настоящее время чиновница задержана, следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Как сообщал «Новый День», в середине июля появилась информация, что главу Ленинского района Светлану Иванову задержали при получении взятки. Она опровергла информацию, заявив, что взятку ей пытались дать, но она ничего не взяла. Чиновницу, с ее слов, никто не задерживал – ее опросили и отпустили. Однако глава Крыма Сергей Аксенов выразил главе администрации Ленинского района недоверие, после чего она ушла в отставку.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 27.07.19

Отвод с передовой нацистского полка грозит спровоцировать войну силовых ведомств Украины. / Глава комитета Госдумы призвал перекрыть Украине Керченский пролив. / В Донецке отменён митинг против Медведчука и Украины. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»