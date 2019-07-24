Представитель Зеленского в Минске боится, что Украина проклянёт нового президента

Новая команда президента Владимира Зеленского, получившая абсолютную власть после парламентских выборов, должна немедленно начать действовать в интересах украинского народа.

Если этого не произойдёт в ближайшее время, то украинская политическая система быстро превратится в диктатуру, и уже через полтора года народ проклянёт Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный.

«Люди должны брать на себя ответственность. Их избирают для того, чтобы они брали на себя ответственность, чтобы они действовали. Это первая вещь, на которую нужно обратить внимание, потому что хождение к одному человеку закончится очень быстро и большими проблемами. Теперь следующее – к чему приводят эти молитвы на одного человека. Молитвы к одному человеку приводят к тому, что на определенном этапе возникает желание: «А давайте поменяем Конституцию». Это и есть момент «Х», который покажет, куда мы собираемся идти.

Как только возникнет молва «нам не хватает полномочий», при том что все и так в одних руках, тогда нужно начинать бояться, потому что это угроза того, что может возникнуть диктатура», – предупреждает Бессмертный.

Дипломат боится, что президент Зеленский быстро превратиться в подобие советского генсека, подчинённого услужливой, но антинародной бюрократической системе.

«Эти слова, которые звучат сейчас в эфире, что от президента Зеленского зависит, кто будет премьер, от президента Зеленского зависит, кто будет генеральный прокурор, от президента Зеленского зависит и то, и се, и пятое, и десятое – все это превратится в то, что на Зеленского, на институт президента будут смотреть как в советское время смотрели на Генерального секретаря, от которого все зависит. И потому очень быстро будет вытаптываться тропа и эта тропа будет вытаптываться только к одному месту.

Потом выстроится очередь. Потом станет понятно, что одному человеку не под силу решать все вопросы, потом перестанут в очереди стоять, потому что достояться невозможно. А потом начнут проклинать. Этот период продолжается недолго, он продолжается всего полтора года», – приводит слова Бессмертного «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее известный украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что рейтинг нового украинского президента Зеленского рухнет в течение полугода.

Вместе с падением популярности президента начнётся и распад на отдельные враждующие группы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Симферополь, Валентин Карамазов

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