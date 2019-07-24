В Киеве предрекли скорое обрушение рейтинга Зеленского и распад парламентской фракции

Рейтинг нового украинского президента Зеленского рухнет в течение полугода.

Вместе с падением популярности президента начнётся и распад на отдельные враждующие группы пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире YouTube-канала «Topinform» заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

«Естественно предположить, что, когда начнёт рушиться рейтинг Зеленского (а он начнёт, мне кажется, через полгода, не позднее, вопрос в том, как быстро он будет падать и насколько), внутри этой большой команды из 250-ти депутатов начнутся брожения, начнутся попытки вести автономную линию, то есть, сохраниться, несмотря на падение рейтинга президента.

Поэтому я могу сказать с большой вероятностью, что эта фракция не доживёт до конца своей легислатуры, что она, скорее всего, распадётся», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, по словам экс-главы украинского кабинета министров Николая Азарова, итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины показывают, что парламент страны будет состоять из дилетантов, которые не знают, что такое законодательство и как с ним работать.

В таких условиях экс-президент Петр Порошенко получает шанс на реванш.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной не более двух лет. Депутат полагает, что, спустя два года, его ожидает новый «кровавый» майдан.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.07.19

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