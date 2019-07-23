Порошенко получил шанс на реванш: политическая система Украины «прогнила насквозь»

Итоги внеочередных выборов в Верховную Раду Украины показывают, что парламент страны будет состоять из дилетантов, которые не знают, что такое законодательство и как с ним работать. Как считает бывший глава украинского кабинета министров Николай Азаров, в таких условиях экс-президент Петр Порошенко получает шанс на реванш. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», он высказал на пресс-конференции в Москве.

Комментируя успех партии «Слуга народа», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, Азаров назвал ситуацию уникальной. «Впервые за 28 лет существования независимой Украины группа людей, которую даже трудно назвать политической партией, победила с разгромным результатом и приобретала монопольное право на власть», – констатировал он.

По оценке Азарова, прошедшие выборы снова показали, как граждане Украины устали и от старой «домайданной» власти, и от новой. «Забыли про ранги, достижения – лучше девочка с улицы, чем академик или гендиректор предприятия. Кто мог представить, что (в мажоритарных округах) они проиграют неизвестно кому – человеку, который организовывал свадьбы или девочке Тане в возрасте 27 лет, которая написала о себе, что она любит танцы и черешню… Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство народа Украины отрицательно относятся как к тем, кто пришел на волне переворота, так и ко всем тем политиками, которые эти 28 лет осуществляли управление страной», – подчеркнул экс-премьер Украины.

По его мнению, все это свидетельствует о том, что «политическая система Украины прогнила насквозь». «Даже людей знающих, толковых опытных – не воспринимают. Но то, что политическая система Украины, которая сформировалась за последние 5 лет, нуждалась в коренной ломке – это факт», – считает политик.

Как полагает Азаров, сейчас на Украине формируется ситуация, при которой «управляющая команда» в Верховной Раде не понимает суть законодательной работы и будет выполнять волю двух-трех человек.

«Свора, которая все-таки сумела пролезть в Раду, сейчас рассчитывает на то, что он (Зеленский) получил эту полноту власти, но страна продолжит рассыпаться, потому что серьезный факторов для стабилизации нет, как и профессиональных навыков ( у его новой команды). Надежды народа на новую политическую силу громадные и колоссальные, а она не является политической силой. Порошенко получает шанс», – отметил Азаров.

Согласно его прогнозу, Зеленскому будет сложно формировать новую политическую силу без продуманной идеологии и четкой позиции по внешним и внутренним политическим вопросам. «Сумеет ли подтянуть Зеленский такую команду? Очень сомневаюсь… Пока ни один человек не может сказать, что там за взгляды», – заключил Азаров.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли внеочередные выборы. После обработки 95,01% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,13%, на втором месте «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрия Бойко с 13,06%. Третье место занимает «Батькивщина» Юлии Тимошенко с 8,18%, далее следует партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» – у нее 8,12%. Замыкает топ-5 партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с 5,84%.

Москва, Мария Вяткина

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