В Крыму из-за энергоаварии едва не сгорело село

В Крыму обрыв линии электропередач привел к возгоранию поля, пламя двинулось к жилым домам.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС по РК, инцидент произошел в селе Луговое Сакского района. «Произошел обрыв высоковольтной линии электропередач, что, по предварительной версии, привело к возгоранию сухой растительности на открытой территории за пределами населенного пункта», – уточнили в ведомстве.

Площадь возгорания составила 800 метров. Ветер погнал огонь в сторону села. Приехавшим на вызов пожарным понадобилось 30 минут, чтобы погасить пламя.

Пострадавших нет.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 01.08.19

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