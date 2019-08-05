Севастополь вошел в тройку регионов с самим низкими темпами субсидирования агропромышленного сектора

Севастополь вошел в число регионов с низкими темпами субсидирования агропромышленного сектора. При этом, деньги выделяются из федерального бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве сельского хозяйства РФ, в ходе оперативного мониторинга доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку АПК самые низкие темпы зафиксированы в Ингушетии (5,1%), Севастополе (15,7%) и Еврейской автономной области (17,3%).

В целом, во все регионы на субсидии аграриям было направлено 118 млрд рублей, из них до конечных получателей доведено на сегодняшний день 54,5%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.08.19

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