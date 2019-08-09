«Обычно они только гадости делают»: Москва сказала спасибо Киеву за пропуск российского «Боинга»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила Украину, которая разрешила российскому пассажирскому самолету войти в воздушное пространство страны. Ранее «Боинг» авиакомпании «Глобус», летевший из Италии в Москву, был вынужден запросить допуск на пролет над территорией Украины из-за грозового фронта.

«Отличная новость! Спасибо!» – написала Захарова сегодня на своей странице в Facebook.

По информации «Украэроруха», 7 августа текущего года командир самолета «Боинг-737-800, выполнявшего рейс из города Бари в Москву, получил разрешение на использование воздушного пространства Украины, чтобы обойти сильную грозу. Лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут. В Киеве подчеркнули, что диспетчеры действовали в соответствии с национальными законодательными и нормативно-правовыми актами и стандартами ICAO.

Напомним, Украина запретила российским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство страны в 2015 году из-за полетов в вернувшийся в состав РФ Крым. Москва в ответ ввела аналогичный запрет для украинских авиаперевозчиков. Таким образом, впервые за четыре года российский самолет пролетел над территорией Украины.

Комментаторы бурно отреагировали на решение Украины в отношении российского лайнера. «Есть какие-то признаки вменяемого поведения», «Никуда не делись нормальные адекватные люди!», «Выздоравливают», – пишут пользователи под постом Захаровой, указывая, что «это было нормальное поведение профессионалов». Некоторые очень удивились жесту Киева: «Странно. Обычно они только гадости делают.... Ну видно что-то человеческое еще осталось». «Ужас до чего дошли отношения двух безусловно братских народов, если простой человеческий поступок уже вызывает удивление и одновременно благодарность», – написал Андраник Иоанесян. Между тем другие пишут, что побоялись бы лететь над территорией Украины: «Спасибо, что не сбили. Будь я пилотом, тридцать раз подумал лететь», «Судьба малайзийского Боинга – не лучший выбор. Потом свалили бы всё на грозу».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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