В порту Херсона обыскивают танкер, заходивший в Севастополь

Прокуратура так называемой «Автономной республики Крым» с офисом в Киеве проводит обыски на судне «Мария» в порту Херсона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пресс-служба украинского ведомства сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов», – говорится в сообщении прокуратуры «АРК».

Отмечается, что это же судно только под другим названием («Вилга») якобы ранее поставляло нефтепродукты в Севастополь для Черноморского флота России.

При этом принадлежность судна не уточняется.

Напомним, ранее украинский суд вынес решение арестовать российский танкер «Neyma», захваченный в порту Измаила.

Танкеру вменяется в вину «акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе» в ноябре 2018 года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.08.19

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