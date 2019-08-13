Херсонский суд отказал Киеву в аресте танкера, заходившего в Крым

Херсонский городской суд отказался арестовывать танкер «Мария», который уличили в поставках топлива в Севастополь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба прокуратуры так называемой «Автономной республики Крым» с офисом в Киеве.

Ведомство уже заявило, что собирается подавать апелляцию на это решение.

Как сообщал «Новый День», тремя днями ранее прокуратура несуществующей «АРК» провела обыски на судне «Мария» в порту Херсона.

«Сегодня, 10 августа 2019 года, в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, проводит обыск в г. Херсон на судне «Мария», которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов», – заявили в украинском фейковом ведомстве.

Отмечалось, что это же судно только под другим названием («Вилга») якобы ранее поставляло нефтепродукты в Севастополь для Черноморского флота России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.08.19

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